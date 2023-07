Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax steigt weiter Von dpa | 12.07.2023, 09:21 Uhr

Der Dax hat am Mittwoch die jüngste Erholung fortgesetzt. Im frühen Handel ging es um weitere 0,34 Prozent auf 15.844 Zähler nach oben. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der vergangenen Woche könnte der Leitindex nun eine ebenso lange Gewinnstrecke hinlegen. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann am Morgen 0,17 Prozent auf 27.364 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls etwas fester. Allerdings könnten die Karten am Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht.