Börse in Frankfurt Dax steigt - Fed nimmt Anlegern die Furcht Von dpa | 05.05.2022, 09:53 Uhr

Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende schieben die Aktienkurse am Donnerstag kräftig an. Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben.