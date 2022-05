Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax startet schwächer in den Mai Von dpa | 02.05.2022, 09:25 Uhr

Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den Mai gestartet. Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,56 Prozent auf 14.018 Punkte.