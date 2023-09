Börse in Frankfurt Dax startet nach EZB gestärkt in den Verfallstag Von dpa | 15.09.2023, 09:20 Uhr | Update vor 5 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt sind mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Mit dem sich womöglich anbahnenden Ende des Zinserhöhungszyklus der EZB schöpften die Anleger neuen Mut. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,94 Prozent auf 15.953,37 Punkte.