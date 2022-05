Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus Von dpa | 25.05.2022, 09:26 Uhr

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Nach Gewinnen zum Wochenauftakt und herben Verluste am Vortag legten die Kurse nun wieder zu.