Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit Minus - Moderate Verluste Von dpa | 15.03.2023, 09:32 Uhr

Nach der zuletzt kräftigen Kurserholung sind die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas zurückgefallen. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 15.185,23 Punkte nach. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex noch einen großen Teil seiner hohen Kursverluste vom Wochenstart wettgemacht, als er erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen war.