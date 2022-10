Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax sinkt weiter Von dpa | 12.10.2022, 09:32 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich vor wichtigen Ereignissen am Mittwoch weiter zurück. Im frühen Handel sank der Leitindex Dax um 0,40 Prozent auf 12.171,90 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten Verluste an. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 22.093,56 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,25 Prozent.