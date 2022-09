Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax nimmt neuen Anlauf in Richtung 13.000 Punkte Von dpa | 09.09.2022, 09:29 Uhr

Einen Tag nach der deutlichen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) zeigt sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite. Der Dax nahm am Freitagmorgen einen neuen Anlauf in Richtung der Marke von 13.000 Punkten und notierte nach den ersten Handelsminuten um 0,46 Prozent im Plus bei 12.963,58 Zählern.