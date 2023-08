Börse in Frankfurt Dax nahe Vortagesniveau - Inflation im Fokus Von dpa | 30.08.2023, 09:46 Uhr Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch nach zwei Gewinntagen erst einmal abgewartet. Verbraucherpreisdaten aus Nordrhein-Westfalen zeigten ein Anziehen der Inflation. Im Tagesverlauf folgen weitere Preisdaten für Deutschland. Der Leitindex Dax pendelte in der ersten Handelsstunde um die Gewinnschwelle. Zuletzt stand er mit 15.925,91 Punkten 0,03 Prozent unter seinem Vortagsniveau.