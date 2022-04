Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax mit deutlichen Verlusten wegen Zinssorgen Von dpa | 22.04.2022, 16:15 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Furcht vor einem Leitzinsschub treibt die Anleger am Freitag in die Defensive. Nach zwei starken Handelstagen fiel der Dax am Nachmittag um 1,58 Prozent auf 14.273,79 Punkte.