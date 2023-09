Börse in Frankfurt Dax leicht im Minus - Anleger vor EZB-Sitzung zurückhaltend Von dpa | 12.09.2023, 09:32 Uhr | Update vor 21 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger angesichts des anstehenden Leitzinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter vorsichtig. Nach dem positiven Wochenstart fiel der Dax am Dienstagmorgen wieder zurück und lag nach den ersten Minuten mit 0,26 Prozent im Minus bei 15.759,75 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,04 Prozent auf 27.194,63 Zähler nach unten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat bei 4251,85 Punkten in etwa auf der Stelle.