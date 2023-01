Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax leicht im Minus Von dpa | 05.01.2023, 10:05 Uhr

Nach einem starken Jahresauftakt hat der Dax am Donnerstag etwas geschwächelt. Im frühen Handel verlor der Leitindex 0,35 Prozent auf 14.440,40 Punkte und gab so einen kleinen Teil seines gut vierprozentigen Gewinns der vergangenen drei Tage wieder ab. Signale eines nachlassenden Inflationsdrucks hatten zum Jahresbeginn für Rückenwind gesorgt. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 0,09 Prozent nach oben auf 26472,10 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,49 Prozent auf 3954,55 Zähler.