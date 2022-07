ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen up-down up-down Börse in Frankfurt Dax legt zu - US-Zinspolitik nimmt Druck vom Aktienmarkt Von dpa | 28.07.2022, 09:43 Uhr

Die Zinspolitik der US-Notenbank Fed gibt am Donnerstag auch dem Dax etwas Auftrieb. Mit plus 0,25 Prozent auf 13.199 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex kurz nach der Xetra-Eröffnung zunächst an seine Vortagesgewinne an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,84 Prozent auf 26.713 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,5 Prozent zu.