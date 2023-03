Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax lässt Bankensorgen weiter hinter sich Von dpa | 21.03.2023, 10:19 Uhr

Der Dax ist am Dienstag schwungvoll über die 15-000-Punkte-Marke zurückgekehrt. Die Erholung, die am Vortag nach dem ersten Schock im Zusammenhang mit der Credit-Suisse-Rettung eingesetzt hatte, setzte sich am Tag vor dem US-Zinsentscheid fort.