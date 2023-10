Börse in Frankfurt Dax geht Schwung aus nach Erholungsrally Von dpa | 11.10.2023, 09:43 Uhr | Update vor 13 Min. Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Nach der Erholungsrally am Vortag ist beim Dax zur Wochenmitte erst einmal Konsolidierung angesagt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten am Mittwoch 0,33 Prozent auf 15.372,22 Punkte. Beeinträchtigt durch einen Kurssturz bei Fresenius Medical Care (FMC) sackte der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Morgen sogar um 1,36 Prozent auf 25.444,57 Punkte ab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent bergab.