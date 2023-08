Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax fällt weiter und sinkt unter 16.000 Punkte Von dpa | 03.08.2023, 09:29 Uhr

Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Der deutsche Leitindex fiel am Morgen um 0,78 Prozent auf 15.894,58 Punkte. Das Börsenbarometer leidet damit weiter unter Gewinnmitnahmen, nachdem es am Montag bei 16.528 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Als Belastung kam ein Kursrutsch bei den Aktien des Chipherstellers Infineon hinzu.