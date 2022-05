ARCHIV - Das Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Deutliche Kursgewinne - Dax lässt 14.000 Punkte hinter sich Von dpa | 17.05.2022, 09:35 Uhr | Update vor 10 Min.

Der Dax hat am Dienstag mit viel Schwung die 14 000-Punkte-Marke klar hinter sich gelassen. Nach einem freundlichen Start baute der deutsche Leitindex sein Plus deutlich aus - am Mittag stand er 1,55 Prozent höher bei 14.180,94 Punkten.