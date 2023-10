Börse in Frankfurt Dax bleibt unter Druck: kurz unter 15.000 Punkten Von dpa | 04.10.2023, 10:26 Uhr | Update vor 16 Min. Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit März wieder zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. In den Anfangsminuten sackte der Dax bis auf 14.969 Punkte ab. Im Verlauf ließ der Druck aber ein wenig nach. Zuletzt büßte der Leitindex 0,46 Prozent auf 15.016,40 Zähler ein. Während der Dax damit in diesem Jahr noch auf ein Plus von fast acht Prozent kommt, ist der MDax auf Jahressicht ins Minus abgerutscht. Der Index mittelgroßer Werte verlor am Mittwoch 1,06 Prozent auf 25.028,72 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,4 Prozent nach.