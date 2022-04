ARCHIV - Heide-Park Soltau. Foto: Philipp Schulze/dpa/dpa-tmn/Archivbild FOTO: Philipp Schulze Freizeitpark Chefin von Heide-Park Soltau wechselt nach Italien Von dpa | 25.04.2022, 18:48 Uhr

Die Geschäftsführerin des Heide-Park Soltau, Sabrina de Carvalho, wechselt zum 1. Mai nach Italien. Dort übernimmt sie die Geschäftsführung des größten Freizeitparks des Landes, dem Gardaland Resort, wie der Freizeitpark in der Lüneburger Heide am Montag mitteilte. Wer ihr an der Spitze nachfolgt, ist noch offen. Für die Dauer der Nachfolgesuche übernimmt Finanzchef Peter Dunn die Interimsgeschäftsführung.