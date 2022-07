ARCHIV - Könnte die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 eine Entspannung in der Gassituation bringen? Diese Frage stellen sich Politiker von der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Gas Bürgermeister: Energiesicherheit durch Nord Stream 2? Von dpa | 27.07.2022, 18:00 Uhr

Die Sorge über fehlendes Gas beschäftigt auch Kommunalpolitiker aus dem Norden. Nun wenden sie sich in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck.