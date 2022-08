ARCHIV - Die Teuerung ist in Großbritannien zuletzt auf 9,4 Prozent gestiegen. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa FOTO: Aaron Chown up-down up-down Teuerung Britische Notenbank verstärkt Kampf gegen Inflation Von dpa | 04.08.2022, 14:49 Uhr

Die Inflation ist in Großbritannien zuletzt auf 9,4 Prozent gestiegen. Die Notenbank hebt den Leitzins nun so deutlich an, wie seit 1997 nicht mehr.