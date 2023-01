Technik-Messe CES Foto: AP up-down up-down Elektronikmesse Branchenverband: Ende der Chipkrise in Sicht Von dpa | 04.01.2023, 11:30 Uhr

Die Chipkrise hat viele Branchen schwer getroffen. Nach Einschätzung von Experten ist aber ein Ende in Sicht. Die Elektronikmesse CES in Las Vegas wirft einen Blick in die Zukunft.