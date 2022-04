ARCHIV - Boeing verschiebt die Auslieferung seines modernisierten Großraumjets 777X ein weiteres Mal. Foto: Elaine Thompson/AP/dpa FOTO: Elaine Thompson Flugzeugbau Boeing startet mit Milliardenverlust ins Jahr Von dpa | 27.04.2022, 16:57 Uhr

Der Airbus-Rivale Boeing steckt weiter in der Krise. Zu Jahresbeginn fiel ein hoher Verlust an, zudem trüben neue Probleme den Geschäftsausblick. Das kommt bei Anlegern nicht gut an.