Im Supermarkt muss man lange für eine Kasten Bier für 9,99 Euro suchen. Foto: imago images/Martin Wagner

9,99 Euro eine Seltenheit Bier wird immer teurer in Deutschland – selbst die Sonderangebote Von dpa | 06.07.2023, 22:10 Uhr

9,99 Euro je Kasten für „Premiumbier“? Das gehört wohl der Vergangenheit an. In Deutschland klettern die Preise weiter in die Höhe.