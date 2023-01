Viele Geschäfte mussten im Corona-Lockdown schließen. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Geschlossene Geschäfte Bundesgerichtshof urteilt zum Versicherungsschutz im Corona-Lockdown Von dpa | 18.01.2023, 11:24 Uhr

Während des Corona-Lockdowns mussten viele Betriebe schließen. Doch in welchen Fällen bekommen sie Geld von den Versicherungen für den Verdienstausfall? Dazu will der Bundesgerichtshof am Mittwoch urteilen.