ARCHIV - Ein McDonald`s Logo, aufgenommen vor einer Filiale bei Feuchtwangen in Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Frankreich Betrugsverdacht: McDonald's zahlt 1,25 Milliarden Euro Von dpa | 16.06.2022, 13:42 Uhr

Die Fast-Food-Kette soll in Frankreich in organisiertem Maßstab Steuerbetrug begangen haben. Um weiterem Schaden zu entgehen, greift McDonald's nun tief in die Tasche.