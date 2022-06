Eine Tankstelle in New York. Foto: Stephen Shaver/ZUMA Press Wire/dpa FOTO: Stephen Shaver Wichtige Marke gerissen Benzinpreis in USA auf Rekordhoch Von dpa | 11.06.2022, 18:20 Uhr

Benzin ist in den USA zwar traditionell günstiger als etwa in Deutschland. Aber so tief wie derzeit mussten Amerikaner an der Tankstelle noch nie in die Tasche greifen.