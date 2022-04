ARCHIV - Ein Brot, Brötchen und Hörnchen liegen in der Auslage eines Bäckers. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Ernährung Bäcker befürchten kräftigen Preisanstieg bei Backwaren Von dpa | 25.04.2022, 15:03 Uhr

Die aufgrund des Ukraine-Krieges deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise machen den Bäckereien in Niedersachsen und Bremen zu schaffen. „Die Betriebe werden die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben müssen, was bleibt ihnen übrig“, sagte am Montag Landesinnungsmeister Dietmar Baalk in Dinklage (Kreis Vechta) beim Verbandstag des Bäckerinnungsverbandes Niedersachsen/Bremen. Dem Verband gehören knapp 400 Betriebe in beiden Ländern an. Baalk rechnet nach eigener Aussage damit, dass die Endverbraucherpreise allein im ersten Halbjahr um 10 bis 15 Prozent steigen werden.