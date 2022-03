Urteil: Jobcenter muss Schülern Computer bezahlen FOTO: Sebastian Gollnow Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote sinkt in NRW auf 6,7 Prozent Von dpa | 31.03.2022, 10:17 Uhr | Update vor 28 Min.

Weil sich die Folgen der Corona-Krise abschwächen und eine saisonal typische Frühjahrsbelebung einsetzt, hat sich die Lage an Nordrhein-Westfalens Arbeitsmarkt gebessert. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 6,7 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Februar, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Der Bundesschnitt lag bei 5,1 Prozent. Im März 2021 hatte die NRW-Quote noch 7,7 Prozent betragen - damals setzten strenge Corona-Einschränkungen der Wirtschaft zu.