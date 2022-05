ILLUSTRATION - Alles dreht sich um Camping-Routen und Stellplätze: Gewöhnliche Navis reichen Wohnmobil-Besitzerinnen und -Besitzern oft nicht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn FOTO: Frank Rumpenhorst Zeig mir den Weg Anschaffen oder nicht: Muss es ein Extra-Navi sein? Von dpa | 04.05.2022, 05:10 Uhr

In vielen Autos ist ein Navi längst Standard. Doch geht es etwa um Sonderwünsche wie Campingrouten oder Offroad-Pisten, geraten viele Basis-Navis an ihre Grenzen. Dann müssen Spezialisten her.