Kampf gegen Hunger Albrecht wirft Union und SPD Blockade vor 01.04.2022

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat seinen Ressortkollegen von Union und SPD vorgeworfen, zentrale Vorschläge zur Bekämpfung drohender Hungersnöte in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu blockieren. „Trotz verbaler Beteuerungen haben sie eine Verschärfung der EU-Finanzmarktrichtlinie mit Blick auf Nahrungsmittelspekulation, die Prüfung gesetzlicher Vorgaben gegen Lebensmittelverschwendung und die Erweiterung des Zugangs bäuerlicher Betriebe zu Saatgut in der Agrarministerkonferenz abgelehnt“, sagte er am Freitag nach den Beratungen. „Ich werde mich weiterhin für diese Maßnahmen stark machen, um den Hunger in der Welt effektiv zu bekämpfen.“