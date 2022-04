Landwirtschaft FOTO: Philipp Schulze Landwirtschaft Agrar-Zusammenarbeit mit Katalonien geplant Von dpa | 06.04.2022, 11:10 Uhr | Update vor 16 Min.

Niedersachsen will künftig im Agrarbereich mit der spanischen Region Katalonien zusammenarbeiten. Ressortchefin Barbara Otte-Kinast (CDU) will Fachkenntnisse austauschen und Kooperationsprojekte zwischen beiden Ländern starten, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mit. Die Zusammenarbeit erstreckt sich von der Tier- und Pflanzenproduktion über die berufliche Bildung bis zu den erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft. Eine entsprechende Vereinbarung werde von Otte-Kinast bei einer Fachmesse in Barcelona unterzeichnet.