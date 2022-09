Fachkräfte Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Umfrage 87 Prozent der Unternehmen kämpfen mit Fachkräftemangel Von dpa | 09.09.2022, 07:14 Uhr

Mehr als ein Drittel der Unternhmen in Deutschland spüren den Mangel an qualifizierten Fachkräften. An die Politik richten sie klare Erwartungen.