Ein Mountainbiker fährt im Gelände beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Sport 800 Elektro-Mountainbiker nehmen an 24-Stunden-Rennen teil Von dpa | 22.05.2022, 16:08 Uhr

Rund 800 Menschen haben in Rieste im Landkreis Osnabrück an einem Elektro-Mountainbike-Rennen über 24 Stunden teilgenommen. Hobbyfahrer konnten sowohl einzeln, als auch in einem Team aus bis zu acht Mitgliedern antreten. Die Besten legten bis zum Sonntagnachmittag eine Strecke von mehr als 500 Kilometern zurück, teilten die Veranstalter mit. Der zwölf Kilometer lange Rundkurs führte über Moorflächen, Wiesen und Wälder. Ein neben der Strecke gelegener Campingplatz diente als Fahrerlager, in dem die Teilnehmer sich ausruhen, aber auch ihre Elektrofahrräder wieder aufladen konnten.