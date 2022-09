Gasflamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Energie 15 EU-Staaten fordern europäischen Gaspreisdeckel Von dpa | 28.09.2022, 04:22 Uhr

Zahlreiche Länder der Europäischen Union fordern in einem Brief an die EU-Kommission einen Gaspreisdeckel. Deutschland hatte sich gegen einen solchen Vorschlag ausgesprochen.