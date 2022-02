Wirtschaft : Arbeitslosigkeit weiter unter Vorkrisen-Niveau

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Nordosten lässt weiter hoffen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt weiter unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Saisonal stieg die Arbeitslosenquote jedoch.

Der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern bleibt trotz Schwächen auf Erholungskurs. „Mit 62.200 liegt die aktuelle Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Vorkrisenniveau. Im Januar 2020 lag der Wert bei 63.500”, sagte die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann, am Dienstag in Kiel. Dies sei der dritte Monat in Folge. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.