Börse in Frankfurt : Anleger honorieren Entspannung im Handelsstreit

Die versöhnlichen Töne im US-Handelskonflikt mit China sowie im EU-Haushaltsstreit mit Italien haben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt kräftige Gewinne beschert.

von dpa

03. Dezember 2018, 12:21 Uhr

Der Dax notierte am späten Montagvormittag 2,43 Prozent höher bei 11.530,64 Punkten, nachdem er den Monat November mit einem Minus von rund 1,7 Prozent beendet hatte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann am Montag 1,9 Prozent auf 23.899,72 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls um 1,9 Prozent zu.

Anlässlich des G20-Gipfels in Buenos Aires wendeten die USA und China eine weitere Eskalation in ihrem erbittert geführten Handelsstreit vorerst ab. Neue Verhandlungen würden aufgenommen, um eine Lösung zu finden, hatten beide Seiten nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärt. Am Sonntagabend teilte Trump auf Twitter mit, die Volksrepublik habe eingewilligt, Zölle auf Autoimporte aus den USA zu senken und zu beseitigen. Gegenwärtig liegt der Zollsatz bei 40 Prozent.

Nach Branchen betrachtet profitierten die Aktien aus dem Automobilsektor am stärksten von der Entspannung im Handelskonflikt. So standen die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen mit Kursgewinnen zwischen 4,7 und 6,7 Prozent an der Dax-Spitze. Im MDax verbuchten die Anteilsscheine der Autozulieferer Schaeffler, Rheinmetall, Hella und Norma Kursaufschläge zwischen 5,5 und 6,7 Prozent.

Die Lufthansa-Aktien (minus 1,6 Prozent) litten unter den massiv gestiegenen Ölpreisen, die vom erneuerten Pakt zwischen den beiden wichtigen Förderstaaten Russland und Saudi-Arabien sowie einer gedrosselten Produktion in Kanada profitierten. Zudem hatten sich die Titel der Fluggesellschaft seit Ende Oktober um mehr als ein Viertel ihres Wertes erholt und auf dem höchsten Stand seit über zwei Monaten notiert.