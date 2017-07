Weltgrößter Chemiekonzern : Analysten erwarten Gewinnsprung bei BASF-Quartalszahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Vom Unternehmen befragte Experten erwarten auch dank anhaltend guter Geschäfte mit Basischemikalien sowie höherer Öl- und Gaspreise beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten einen Zuwachs um ein Viertel auf 2,19 Milliarden Euro. Analysten gehen deshalb davon aus, dass BASF die Jahresprognose nach oben korrigiert.

Der Umsatz von April bis Juni soll dank Zuwächsen in allen Sparten mit knapp 16,3 Milliarden Euro um zwölf Prozent über dem Vergleichswert 2016 liegen. Bislang peilt BASF beim Umsatz (2016: 57,6 Milliarden Euro) für 2017 ein Plus von mindestens sechs Prozent an.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 05:37 Uhr