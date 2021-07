Technologie : Amazon entwickelt Lieferroboter in Finnland

Technik soll dem Menschen, weitere Dinge in der Zukunft erleichtern wie etwas das Autofahren. Anstrengungen werden aber auch in automatisierte Lieferungen gesteckt.

Seattle | Amazon siedelt in Finnland ein Entwicklungszentrum für seine „Scout“-Lieferroboter an, die eigenständig auf Gehwegen fahren sollen. Das zunächst gut zwei Dutzend Mitarbeiter starke Team in Helsinki solle unter anderem Software entwickeln, mit der die Fahrzeuge Hindernissen ausweichen, teilte der Online-Händler am Donnerstag mit. Amazon lässt die kl...

