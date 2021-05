Versicherungen : Allianz-Onlineversicherer holpert - Konzern mit guten Zahlen

Es ist ein zentrales Projekt von Allianz-Chef Oliver Bäte: der Onlineversicherer Allianz Direct. Doch der Start ist holprig, die Kosten zu hoch. Ansonsten laufen die Geschäfte.

München | Die Allianz hat Schwierigkeiten mit ihrem neuen Online-Versicherer Allianz Direct, auf den die Konzernspitze große Hoffnungen setzt. Die Beitragseinnahmen sind im ersten Quartal kräftig zurückgegangen - in Deutschland um ein Viertel, in Italien um zehn Prozent. Lediglich in den Niederlanden gab es ein Plus von zehn Prozent, wie Finanzchef Giulio Te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.