Gastgewerbe : Akademie regt Kompetenznetzwerk für Landgastronomie an

Die Akademie für die ländlichen Räume (ALR) hat die Gründung eines Kompetenznetzwerks für die bereits vor der Corona-Pandemie unter Druck geratene Landgastronomie im Norden angeregt. „Es gibt einen wahrnehmbaren Rückgang bei den Landgasthöfen“, sagte Gutachter Daniel Plettenberg am Donnerstag in Kiel. Nach Schätzung des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) gibt es in Schleswig-Holstein nur noch gut 500 Landgasthöfe. Genaue Zahlen liegen nicht vor.

Das Innenministerium hat das Gutachten mit 54.000 Euro gefordert. Die Experten schlagen neben dem Netzwerk, das Betreibern beispielsweise bei Anträgen auf Fördermittel helfen soll, die Gründung einer Interessenvertretung vor. Zudem müsse über neuen Chancen wie die Beherbergung von Start-ups oder soziale Zentren für Kinder und Senioren nachgedacht werde...

