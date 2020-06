Überschuldung und Bilanzskandal : Wirecard beantragt Insolvenzverfahren

Das in eine Bilanzaffäre verstrickte Unternehmen Wirecard will einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen.

von dpa

25. Juni 2020, 10:41 Uhr

Berlin | Der in einen Bilanzskandal verstrickte Zahlungsdienstleister Wirecard will Insolvenz anmelden. "Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Mehr in Kürze