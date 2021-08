Saisonbeginn : Winzer beginnen Weinlese - Froh über „normalen Jahrgang“

Die Weinlese beginnt in diesem Jahr etwas später als zuletzt. Dass der Sommer nicht so warm und trocken war wie in den Vorjahren, ist für die Winzer offenbar kein großes Problem.

Lörzweiler | Etwa zwei Wochen später als in den vergangenen Jahren hat die Traubenlese in Deutschland begonnen. Zusammen mit mehreren Helfern schnitt der rheinhessische Winzer Mathias Wolf in Lörzweiler (Kreis Mainz-Bingen) Trauben der früh reifenden Rebsorte Solaris für die Federweißer-Produktion von den Reben. „Wir hatten viel Regen, aber wenn wir jetzt noch ...

