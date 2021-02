Lockdown-Krise im Einzelhandel : Winterschlussverkauf fällt aus: Wird die Mode jetzt weggeworfen?

Der Winterschlussverkauf in den Innenstädten Deutschlands fällt in diesem Jahr aus. Was passiert jetzt mit der Kleidung?

Hamburg | Die Innenstädte bleiben auch in der ersten Februarwoche leer. Der Einzelhandel ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Händler schlagen wegen der Umsatzeinbrüche Alarm und schrieben kürzlich sogar einen "Wutbrief" an Bundeskanzlerin Angela ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.