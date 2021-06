Millionengrab vs. Wirtschaftskraft : Wie wichtig sind kleine Flughäfen wie Rostock-Laage?

Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Köln/Bonn sind als Großflughäfen im Nordwesten gesetzt. Doch wie steht es um die vielen kleineren wie Münster/Osnabrück, Lübeck, Rostock-Laage oder Bremen? Sind Sie ein Millionengrab?

Schwerin | Der Lufthansa-Flug von Hamburg nach Frankfurt ist an diesem Tag voll ausgebucht. An das Vor-Corona-Niveau reichen die Passagierzahlen des vor der Pandemie fünftgrößten Flughafens in Deutschland jedoch noch lange nicht heran. Mehr als 17 Millionen Fluggäste und mehr als 140.000 Starts und Landungen hatte der Hamburger Flughafen noch 2019 gezählt. Solch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.