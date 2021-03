Werftenkrise im Norden : Warum die Lage der deutschen Werften so schwierig ist

Deutsche Schiffe sind im Weltmaßstab ein Nischenprodukt geworden. Corona trifft die Branche mit Wucht.

Kiel/Bremen/Wismar | In rauer See - Die Lage der deutschen Werften ist schwierig Von Friedemann Kohler und Joachim Mangler, dpa (Foto - aktuell und Archiv) = Schiffe aus Deutschland sind im Weltmaßstab ein Nischenprodukt: technisch ausgefeilt, aber teuer. Corona trifft das Geschäft mit Wucht, und so hofft die Branche auf einen bestimmten Großauftrag. Hamburg (dpa) - ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.