Tief zerstrittene Parteien : Gewerkschaft Ufo kündigt Streiks bei Lufthansa-Tochter Germanwings an

Der Lufthansa-Konzern kommt nicht zur Ruhe. Die Gewerkschaft Ufo hat für Germanwings Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt.

von dpa und afp

27. Dezember 2019, 17:12 Uhr

Frankfurt | Die Gewerkschaft Ufo kündigte am Freitag über den eigenen Youtube-Kanal neue Streiks an. Konkret soll es um den Zeitraum von Montag, 30. Dezember, 0 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar 2020, 23:59 Uhr gehen. Weitere Streiks bei der Lufthansagruppe werde man frühestens nach dem 2. Januar verkünden, sagte Ufo-Vize Daniel Flohr.

Die Tochter Germanwings ist noch mit etwa 30 Flugzeugen für die Marke Eurowings unterwegs, soll aber perspektivisch auf den Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden. Das Management gebe den Mitarbeitern keine klare Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs, erklärte Flohr. Diese Perspektivlosigkeit zeige sich auch in den Tarifthemen am Verhandlungstisch.

Die Lufthansa hatte die erneute Streik-Ankündigung der Flugbegleitergewerkschaft Ufo zuvor kritisiert. "So kann man den Konflikt nicht lösen", sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Das Unternehmen hoffe weiterhin, dass die Gespräche mit der Gewerkschaft wieder aufgenommen werden könnten. Es seien bereits "neue Gesprächsangebote für Januar" unterbreitet worden.

Das Ufo-Statement im Video:





Zuletzt hatten die tief zerstrittenen Parteien versucht, mit Hilfe der prominenten Schlichter Matthias Platzeck und Frank-Jürgen Weise zumindest einen Fahrplan für die anstehenden Schlichtungsgespräche zu vereinbaren. Die Ufo sieht diesen Versuch als gescheitert an.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie im November einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren etwa 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. Das war nicht selbstverständlich, denn die Gewerkschaft hatte sich in den Monaten zuvor in internen Kämpfen selbst geschwächt. Mehrere Vorstandsmitglieder waren zurückgetreten und hatten sich gegenseitig mit Untreue-Vorwürfen überzogen, was auch zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt hat, die noch andauern.



Das grundsätzliche Problem des Konflikts

Es fehlt insgesamt wohl am gegenseitigen Vertrauen. Die Lufthansa hat die Ufo, mit der sie seit 2002 Tarifverträge geschlossen hat, in den vergangenen Monaten extrem hart bekämpft und sogar die Gewerkschaftseigenschaft infrage gestellt. Der Konflikt fußt im Jahr 2015, als der damalige Ufo-Chef Nicoley Baublies die bis dahin eher zahmen Flugbegleiter in den längsten Streik der Lufthansa-Geschichte geführt hat. Erst nach einer komplizierten Schlichtung unter Matthias Platzeck wurden 2016 neue, für die alteingesessenen Flugbegleiter recht vorteilhafte Tarifverträge geschlossen.

Gerüchteweise soll es seit dem Konflikt die Vorgabe aus dem Aufsichtsrat geben, dass Baublies das Unternehmen verlassen müsse. Dem 47-Jährigen wurde mehrfach gekündigt, es wurden angeblich überzahlte Bezüge zurück verlangt und sogar einem Drogentest musste sich der einstige Kabinenchef (Purser) unterziehen. Die Gewerkschaft verlangt eine Aufarbeitung des Konflikts und die Rücknahme mehrerer Klagen auch gegen die beiden aktuellen Vorsitzenden der Ufo, Sylvia de la Cruz und Daniel Flohr. Die Lufthansa spricht von unzulässigen Vorbedingungen und ist lediglich zu einem separaten richterlichen Güteverfahren bereit, das parallel zur Schlichtung laufen könnte.

Der Überlebenskampf von Ufo

Letztlich geht es der Spartengewerkschaft ums eigene Überleben. In der später widerrufenen Vereinbarung zur großen Schlichtung vom November hatte die damalige Lufthansa-Personalvorständin Bettina Volkens die Ufo als Mehrheitsgewerkschaft bei den rund 21.000 Flugbegleitern der Lufthansa Classic anerkannt. Die Belange der zweiten Gewerkschaft Verdi sollten geachtet werden. Die Ufo fürchtet allerdings, dass sich Lufthansa in Zukunft stärker an die Verdi halten könnte, die ihr bereits bei der Tochter Eurowings heftige Konkurrenz macht. Volkens wurde zwischenzeitlich abgelöst.