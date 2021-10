Börse in Frankfurt : Wall-Street-Erholung beflügelt Dax

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinen klaren Vortagesverlusten erholt und im Sog der deutlich festeren Wall Street merklich zugelegt.

Frankfurt/Main | Nach drei Verlusttagen in Folge schloss der Dax mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 15.194,49 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,57 Prozent auf 34.022,91 Zähler. Die US-Börsen erhielten einen Schub von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. So hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im September überraschend a...

