EU-Minister beraten Fangquoten : Wenn der Dorsch nicht mehr mitspielt

Von wegen "Brotfisch": Die Zeiten, in denen Dorsch und Hering einen ganzen Berufsstand sicherten, sind schon lange vorbei.

Hamburg | Es nützt ja nunmal nichts: Was nicht da ist, kann man auch nicht fangen. Erstmalig sind in der westlichen Ostsee Hering und Dorsch gleichermaßen in Gefahr. Zwei „Brotfische“ seien das, heißt es immer so schön – dabei sind die Zeiten, in denen Hering und Dorsch einen ganzen Berufsstand sicherten, schon lange vorbei. Nur 400 Fischer gibt es noch an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.