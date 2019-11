Beschwerden über Internet-Ausfälle : Aktuell bundesweite Meldungen über Störung bei Vodafone

Bundesweit beklagen aktuell tausende Vodafone-Nutzer Ausfälle und Störungen im Internet.

von Maximilian Matthies

13. November 2019, 21:33 Uhr

Kunden des Internetanbieters Vodafone kämpfen am Mittwochabend mit massiven Internet-Problemen. Beschwerde über Ausfälle und Störungen steigen auf dem Meldungsportal "allestoerungen.de" seit etwa 16 Uhr rapide an. Demnach betreffen die Störungen das gesamte Bundesgebiet. Auch in den sozialen Netzwerken berichten Nutzer von Problemen mit dem Vodafone-Netz.

Weitere Störungen bei anderen Internetanbietern

Von Vodafone selbst gibt es zunächst keine Meldung. Erst kürzlich hatte der Konzern eine bundesweite Störung beim Telefonieren über Kabel beheben müssen.

Außer bei Vodafone gibt es am Mittwoch auch Beschwerden bei Anbietern wie Netflix, Youtube, Google oder Spotify. Diese Anbieter seien zeitweise nicht nutzbar, während andere Internetseiten aber funktionieren, beklagen Nutzer.

